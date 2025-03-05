Американские чиновники провели тайные переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Что они обсудили?

CNN: Чиновники США во главе с Келлогом втайне переговорили с Зеленским

Представители президента США Дональда Трампа связались с лидером Украины Владимиром Зеленским. Вскоре после скандала в Белом доме они провели тайные переговоры, утверждает CNN со ссылкой на источники.

Насколько известно, одним из чиновников, участвовавших в этой беседе, был Кит Келлог — спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России.

В целом же высшие должностные лица США подчеркивали важность скорейшей стабилизации отношений. Также они призвали Зеленского возобновить переговоры.

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Зеленский написал письмо после скандала в Белом доме

28 февраля в Белом доме произошел скандал — переговоры президентов США и Украины переросли в словесную перепалку. Вскоре лидер Украины оставил Белый дом, а его пресс-конференцию с американским коллегой отменили. Тогда же подписание соглашения о полезных ископаемых, важного для США, было сорвано.

Через несколько дней стало известно, что Трамп снова изменил свое отношение к Зеленскому. В своей речи в Конгрессе он дал понять о сближении с президентом Украины.

Трамп рассказал о письме с благодарностями, которое пришло от Зеленского во вторник, 4 марта. Известно, что этим посланием, или «важным письмом», стал пост президента Украины в соцсети X. В нем политик выразил сожаление о произошедшей перепалке. По его словам, встреча прошла не так, как должна была. Украинский лидер добавил, что готов работать с американским президентом дальше.

Помимо этого, президент Украины заявил о готовности сесть за стол переговоров. Трамп, в свою очередь, указал, что Зеленский согласился заключить соглашение о редкоземельных металлах в любое удобное для США время. Киев, как было сказано, очень ценит помощь Вашингтона.

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Трамп все равно не отменил приостановку военной помощи Украине

В то же время Дональд Трамп оставил в силе приостановку военной помощи Украине.

4 марта президент США распорядился приостановить всю помощь Украине в военной сфере. Как сообщал Reuters, поставки были прекращены в тот же день. Утверждалось, что, возможно, поставки техники и боеприпасов не возобновятся, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

Также стало известно, что США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. «У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия по передаче разведданных», — рассказал британский эксперт по военной разведке Фил Ингрэм. США, по его словам, будут жестко следить за распространением своих разведданных на Украине.

На фоне всего этого дипломатические источники сообщали, что президент Франции и премьер-министр Великобритании готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским для совместного разрешения конфликта на Украине.