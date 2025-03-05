Стало известно о возможном визите в США Макрона и Стармера

Daily Mail: Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским для совместного обсуждения конфликта на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

«[Стармер] и Эммануэль Макрон были готовы отправиться в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы предстать перед Трампом единым фронтом по этому плану», — сообщили собеседники издания.

В Daily Mail заявили о возможном визите в США Зеленского, Макрона и Стармера для обсуждения совместного плана по урегулированию конфликта на Украине после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля. В настоящий момент власти Великобритании предпринимают усилия по возобновлению военной помощи Киеву со стороны США.

Ранее США запретили Британии передавать разведданные Киеву. По данным Daily Mail, Штаты будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине через агентства, базирующиеся в Киеве.