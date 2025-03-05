Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:37, 5 марта 2025Мир

США запретили Британии передавать разведданные Киеву

Daily Mail: Британии запретили делиться американскими разведданными с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма.

По данным издания, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и подразделения британского оборонного ведомства получили приказ, который запрещает передачу разведданных Вашингтона.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных», — рассказал изданию Ингрэм. По его словам, Штаты будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине через агентства, базирующиеся в Киеве.

Ранее сообщалось, что Нацразведка США планирует поддержать продвижение переговоров по Украине и передавать избранному американскому лидеру Дональду Трампу всю необходимую информацию.

В свою очередь, президент США заявил, что принес России только горе. По его словам, его решение передать ВСУ комплексы Javelin помогло остановить российские танки, которые направлялись на Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Вероятность отказа Зеленского от власти оценили

      Названы способы сбить стоимость за аренду жилья

      Женщина встревожилась из-за безопасности любимого секс-фетиша и обратилась за помощью

      Жена Канье Уэста опубликовала обнаженное фото после скандала на «Грэмми»

      Трамп заявил о мощных сигналах от России о готовности к переговорам по Украине

      Журналисты рассказали о работе Британии над восстановлением контактов Украины с США

      Европу предупредили о последствиях украинской ловушки

      Трамп рассказал о бесполезных тратах при администрации Байдена

      Трамп заявил о готовности Зеленского сесть за стол переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше