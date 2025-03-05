Daily Mail: Британии запретили делиться американскими разведданными с Украиной

США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма.

По данным издания, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и подразделения британского оборонного ведомства получили приказ, который запрещает передачу разведданных Вашингтона.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных», — рассказал изданию Ингрэм. По его словам, Штаты будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине через агентства, базирующиеся в Киеве.

Ранее сообщалось, что Нацразведка США планирует поддержать продвижение переговоров по Украине и передавать избранному американскому лидеру Дональду Трампу всю необходимую информацию.

В свою очередь, президент США заявил, что принес России только горе. По его словам, его решение передать ВСУ комплексы Javelin помогло остановить российские танки, которые направлялись на Киев.