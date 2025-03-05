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12:17, 5 марта 2025Мир

Представители Трампа провели тайные переговоры с Зеленским

CNN: Представители Трампа провели тайные переговоры с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в ходе переговоров высшие американские должностные лица подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры.

Как утверждают источники, одним из чиновников, участвовавших в разговоре был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Ранее стало известно, что Трамп снова изменил свое отношение к Зеленскому. В своей речи в Конгрессе он дал понять о сближении с украинским лидером, рассказав о письме с благодарностями, которое он получил от Зеленского накануне.

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