CNN: Представители Трампа провели тайные переговоры с Зеленским

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в ходе переговоров высшие американские должностные лица подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры.

Как утверждают источники, одним из чиновников, участвовавших в разговоре был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Ранее стало известно, что Трамп снова изменил свое отношение к Зеленскому. В своей речи в Конгрессе он дал понять о сближении с украинским лидером, рассказав о письме с благодарностями, которое он получил от Зеленского накануне.