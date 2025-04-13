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01:43, 13 апреля 2025Мир

Пожар произошел в резиденции президента Сьерра-Леоне

Пожар охватил резиденцию президента Сьерра-Леоне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пожар охватил здание резиденции президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био. Об этом сообщило министерство информации и гражданского образования страны на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что пожар начался 12 апреля в 16:00 по местному времени (13:00 по мск) на четвертом этаже, после чего перекинулся на третий. Пожарные предотвратили распространения огня, не дав ему добраться до офиса президента.

Причина произошедшего выясняется. По состоянию на 22:30 по мск, пожар продолжают тушить.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском НПЗ произошел пожар, его сняли на видео. На предприятии загорелась колонна технологической установки на высоте около 50 метров. Площадь возгорания вытекающего из колонны бензина составляла как минимум 300 квадратных метров.

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