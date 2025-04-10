Крупный пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе сняли на видео

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре сняли на видео

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Известно, что загорелась колонна технологической установки на высоте около 50 метров. На данный момент площадь возгорания вытекающего из колонны бензина достигла 300 квадратных метров.

Информации о причинах и пострадавших на данный момент нет.

Накануне в Екатеринбурге работников оборонного завода «Уралтрансмаш» экстренно эвакуировали. Один из сотрудников предприятия пояснил, что работникам показали, где находится бомбоубежище. Во время эвакуации многие сотрудники стали звонить родственникам.