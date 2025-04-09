В российском городе работников оборонного завода экстренно эвакуировали

Е1.ru: В Екатеринбурге работников оборонного завода экстренно эвакуировали

В Екатеринбурге работников оборонного завода «Уралтрансмаш» экстренно эвакуировали и увели в бомбоубежище. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Один из сотрудников предприятия в российском городе отметил, что их всех попросили выйти из цехов. Мужчина пояснил, что работникам показали, где находится бомбоубежище. Во время эвакуации многие сотрудники стали звонить своим родственникам.

Руководство предприятия заявило, что на территории проходили учения.

До этого сообщалось, что в Саратовской области при выбросе химического вещества на заводе пострадали три человека.

Всем пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося была организована проверка.

Еще раньше крупный пожар произошел на судостроительном заводе в Петрозаводске. Тогда пострадали два человека.