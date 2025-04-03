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10:49, 3 апреля 2025Россия

Крупный пожар произошел на российском заводе

Shot: Двое пострадали при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Крупный пожар произошел на судостроительном заводе в Петрозаводске. В результате пострадали двое рабочих, стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, на российском предприятии огонь охватил один из цехов, где находятся емкости с горючим. Травмы получили сварщики. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Предположительно, причиной пожара стал взрыв газового баллона, из-за которого началось дальнейшее возгорание. К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб и медики.

До этого в соцсетях распространили кадры мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. В МЧС тогда уточнили, что огонь вспыхнул на территории предприятия в районе печи сжигания.

ЖЗЛ
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