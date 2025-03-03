В сети появились кадры мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

В сети появились кадры мощного пожара на нефтеперарабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видны языки пламени и большое число дыма, заполонившего небо. Каких-либо вспышек на кадрах нет.

До этого сообщалось о локализации пожара на Уфимском нефтезаводе. По информации МЧС, огонь распространился на территории предприятия в районе печи сжигания. Информации о пострадавших не поступало, угрозы для жителей ближайших районов нет.

В ночь на понедельник, 3 марта, жители Уфы сообщили о мощном взрыве на нефтезаводе. До этого, по их словам, был слышен звук, похожий на пролет беспилотника. В сети также появились кадры момента взрыва на предприятии в Уфе. При этом официальной информации об атаке беспилотников на Башкирию не поступало.