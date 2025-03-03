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01:38, 3 марта 2025Россия

Момент взрывов на предприятии в Уфе попал на видео

Mash опубликовал видео момента взрывов на предприятии в Уфе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео: Telegram-канал Shot

Момент взрывов на предприятии в Уфе попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

«Момент взрыва в Уфе. Сейчас на предприятии пожар», — говорится в публикации. Официальной информации об атаке беспилотников на Башкирию не поступало.

Перед взрывом горожане слышали шум дронов, утверждает канал Mash. Многие говорят о толчках, которые почувствовали даже в квартирах.

Жители Уфы рассказали о мощном взрыве на НПЗ в ночь на 3 марта. По данным Shot, взрыв прогремел на окраине города около 00:45, а до этого был слышен звук, похожий на пролет беспилотника.

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