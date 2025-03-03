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07:06, 3 марта 2025Россия

Пожар на нефтезаводе в российском городе локализовали

МЧС: Пожар на НПЗ в Уфе локализовали, угрозы жителей ближайших районов нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар на нефтеперерабатывающем (НПЗ) заводе в Уфе локализовали. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

«По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха», — говорится в сообщении министерства.

Там подчеркивается, что никто, предварительно, не постадал. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на понедельник, 3 марта, жители Уфы сообщили о мощном взрыве на Уфимском нефтезаводе. До этого, по их словам, был слышен звук, похожий на пролет беспилотника. В сети также появились кадры момента взрыва на предприятии в Уфе. При этом официальной информации об атаке беспилотников на Башкирию не поступало.

ЖЗЛ
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