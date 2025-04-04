Три человека пострадали при выбросе химвещества на российском заводе

В Саратовской области при выбросе химвещества на заводе пострадали три человека

В Саратовской области на предприятии в Балаковском районе произошел выброс химического вещества, в результате которого пострадали работники завода. Об этом сообщило управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

«В балаковском филиале АО "Апатит" около 22.00 на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании», — уточняет местная администрация в Telegram.

Следователи сообщили, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. После ЧП начата проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам работы сотрудники СК примут процессуальное решение.

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