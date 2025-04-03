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11:05, 3 апреля 2025Россия

Появилось видео из эпицентра пожара после взрыва на Онежском судостроительном заводе

Shot опубликовал видео пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в цеху, где начался пожар, видно эпицентр возгорания с языками пламени в несколько метров. Рабочие выбегают из помещения. «Выходите! Выходите!» — подгоняет людей оператор.

По информации издания, причиной пожара стал взрыв газового баллона в четвертом цеху предприятия. По неофициальным данным, пострадали два сварщика, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Минздрав Карелии сообщал об одном пострадавшем. Как рассказали в ведомстве, мужчина получил ожог верхних дыхательных путей.

О крупном пожаре на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске стало известно утром 3 апреля. По последним данным МЧС, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

ЖЗЛ
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