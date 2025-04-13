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02:36, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

YouTube предложил ограничить время просмотра Shorts

YouTube предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра Shorts
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Видеохостинг YouTube предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра Shorts – коротких вертикальных видео. Об этом сообщает портал Android Authority.

Разработка таймера появилась в последней бета-версии приложения. Пользователи смогут установить лимит, после достижения которого бесконечная прокрутка видео остановится.

Отдельные видео можно будет посмотреть после срабатывания таймера, речь идет именно об автоматическом воспроизведении. Для полноформатных видео похожая функция была добавлена несколько лет назад, она называется Take a break и напоминает пользователю, что нужно сделать перерыв.

Ранее стало известно, что видеохостинг Nuum, являющийся российским аналогом YouTube и TikTok, закроют 1 июня.

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