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23:24, 11 апреля 2025Экономика

Дачникам назвали способы избавиться от мха на участке

Агроном Коврижных: Избавиться от мха на даче можно с помощью железного купороса
Полина Кислицына (Редактор)

Избавиться от мха на участке можно с помощью железного купороса. Этот и другие рабочие способы дачникам назвала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводит портал «БелНовости».

Эксперт рассказала, что зачастую мох произрастает в кислой почве, в условиях высокой влажности, а также при плохом освещении. Она отметила, что мох сам по себе не представляет какой-либо серьезной угрозы культурным растениям и что его появление не связано с грибками и другими заболеваниями почвы и растений. Однако, добавила Коврижных, он служит своеобразным «маячком», указывающим на изменения в почве и среде.

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Агроном пояснила, что мох можно удалить лопатой или вручную, но в запущенных случаях придется снимать верхний слой грунта, причем использовать его на участке в дальнейшем уже не рекомендуется. Помимо этого, на грядках либо в саду придется предусмотреть дренаж, чтобы снизить влажность почвы. Эффективным против мха будет и железный купорос, которым можно обработать поверхности или деревья. В случае, если мох растет на газоне, специалист порекомендовала применить 5-процентный раствор. Гербициды же Коврижных назвала крайней мерой. При их выборе она призвала обращать особое внимание на состав и материалы обрабатываемых поверхностей.

Ранее в апреле председатель Союза дачников Никита Чаплин заявил, что идеальный газон на даче можно вырастить за месяц. По его словам, в первую очередь понадобится очистить площадку, утрамбовать и разрыхлить землю, а затем смешать семена (около 40-50 граммов на квадратный метр) с песком в соотношении один к одному.

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