Дачникам раскрыли секрет идеального газона

Депутат Чаплин: Идеальный газон на даче можно вырастить за месяц

Идеальный газон на даче можно вырастить за месяц. Секрет идеальной лужайки на участке раскрыл россиянам депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, лучше всего начинать заниматься подготовкой участка в апреле, но сделать это можно и вплоть до сентября. Сперва нужно очистить площадку — убрать сорняки, выровнять поверхность, утрамбовать и разрыхлить землю.

«Если у вас холмистая местность, перед посевом достаточно удобрить землю комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Равномерно распределите семена по участку, чтобы не было светлых пятен», — добавил Чаплин.

Для посадки газона нужно смешать семена (около 40-50 граммов на квадратный метр) с песком в соотношении один к одному — это можно сделать руками или при помощи специальной сеялки. «Не забывайте, что после посева важно регулярно поливать участок два раза в день, чтобы трава быстрее проросла. Через месяц вы сможете наслаждаться отдыхом на газоне или играть с детьми», — заключил депутат.

Ранее россиян призвали не делать ремонт перед продажей дачи — обновление дома не поможет сильно дороже его продать. Лучше вызвать клининг и очистить участок от сорняков и строительного мусора.