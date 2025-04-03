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05:31, 4 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали обязательные действия на даче после зимы

Строительный эксперт Васильев призвал россиян к техосмотру дач после зимы
Юлия Сычева
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

С наступлением весны первый выезд на дачу требует не просто энтузиазма, но и системного подхода, напомнил строительный эксперт Федор Васильев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, на что следует обратить внимание, приводя частные владения в порядок после зимы.

Эксперт посоветовал начинать приведение дачи в порядок с внешнего исследования территории на наличие крупных веток, участков с залежавшимся снегом и затопленных зон, которые свидетельствуют о нарушении дренажа. Также он напомнил, что прошлогодние листья и ветки на участке служат источником грибковых заболеваний, а плотный слой органических остатков мешает прогреву почвы.

Следующим шагом в наведении порядка Васильев назвал технический осмотр дома. В обязательный минимум он включил проверку состояния кровли, целостности оконных рам, дверных петель, а также цоколя и отмостки.

«Если внутри дома наблюдается повышенная влажность, стоит просушить помещения, осмотреть потолок и пол на предмет плесени. Не забудьте заменить заржавевшие замки — в отсутствие конвекции в закрытых помещениях металл коррозирует особенно быстро», — предупредил эксперт.

Также Васильев напомнил о важности осмотра труб и шлангов перед запуском поливной системы. Он порекомендовал перед включением воды убедиться в отсутствии протечек, поскольку за зиму трубы могли треснуть из-за промерзания. Кроме того, в список рекомендаций Васильев включил осмотр электросети как в домике, так и в сарае. Обугленные контакты, запах гари или нестабильная работа техники — сигнал к вызову электрика, напомнил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что неправильная установка электрического котла для обогрева комнат на даче может привести к пожару.

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