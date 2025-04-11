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23:47, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян словами «посмеялись от души» ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT

Симоньян о реакции сотрудников RT на санкции Зеленского: Посмеялись от души
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала санкции президента Украины Владимира Зеленского против сотрудников канала. Она раскрыла их реакцию в своем Telegram.

«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала Симоньян, объявив им «отдельную благодарность за блестящую работу».

Она отметила, что сотрудники «России сегодня» и RT своими глазами видят, что происходит на Украине, и Зеленскому это не нравится.

Ранее стало известно, что Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ. В список попали 18 медиа и 71 физическое лицо. Среди СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front.

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