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17:09, 11 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против российских СМИ

Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В список попали 18 медиа и 71 физическое лицо. Среди СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front.

Среди физлиц — украинский музыкальный продюсер, основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш, телеведушие Арина Шарапова и Алексей Гудошников, а также российские военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Андрей Руденко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский считает русский народ недолюдьми. «Возвращение к границам 1991 года (...) невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". (...) Разве даже гипотетически можно подумать, чтобы такому человеку отдать этих людей?» — рассказал он.

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