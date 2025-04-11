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11:03, 11 апреля 2025Бывший СССР

Лавров обвинил Зеленского в ненависти к русским

Глава МИД Лавров: Россия никогда не отдаст Зеленскому территории с русскими
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский считает русский народ недолюдьми, Россия никогда не отдаст ему территории с русскими. В ненависти украинского лидера обвинил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Возвращение к границам 1991 года (...) невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". (...) Разве даже гипотетически можно подумать, чтобы такому человеку отдать этих людей?» — заявил дипломат.

Он добавил, что команда президента США понимает позицию России по территориальным уступкам.

Лавров также посоветовал странам Центральной Азии перетерпеть Каю Каллас на посту главы евродипломатии и уже после нее выстраивать новые отношения с Европейским союзом. Он добавил, что ему непонятны политики, похожие на Каллас, и чего они пытаются добиться своими резкими заявлениями о России.

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