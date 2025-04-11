Лавров посоветовал перетерпеть Каллас на посту главы евродипломатии

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал странам Центральной Азии перетерпеть Каю Каллас на посту главы евродипломатии и уже после нее выстраивать новые отношения с Европейским союзом (ЕС). Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я советовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту [верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности]. Это гораздо было бы легче, чем терпеть в ущерб собственному народу», — отметил глава ведомства.

Лавров также подчеркнул, что ему непонятны политики, похожие на Каллас, и чего они пытаются добиться своими резкими заявлениями о России.

27 марта Каллас заявила, что антироссийские санкции вредят странам Центральной Азии, однако Европейский союз не хочет использования региона российскими компаниями для обхода экономических ограничений. По ее словам, сокращение возможностей обхода Москвой ограничений является более приоритетным для Брюсселя.