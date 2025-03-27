Каллас назвала страдающий от антироссийских санкций регион

Антироссийские санкции вредят странам Центральной Азии, однако Европейский союз (ЕС) не хочет использования региона российскими компаниями для обхода экономических ограничений. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.
«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны», — сказала глава ведомства в ходе двадцатой министерской встречи ЕС — Центральная Азия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для отмены странами ЕС санкций против России еще не пришло. Также в рамках саммита стран Европы и Канады по Украине в Париже с аналогичным заявлением выступила и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Брюссель сохранит антироссийское санкционное давление.