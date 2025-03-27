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18:53, 27 марта 2025Мир

Каллас назвала страдающий от антироссийских санкций регион

Каллас: Антироссийские санкции вредят Центральной Азии
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Антироссийские санкции вредят странам Центральной Азии, однако Европейский союз (ЕС) не хочет использования региона российскими компаниями для обхода экономических ограничений. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны», — сказала глава ведомства в ходе двадцатой министерской встречи ЕС — Центральная Азия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для отмены странами ЕС санкций против России еще не пришло. Также в рамках саммита стран Европы и Канады по Украине в Париже с аналогичным заявлением выступила и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Брюссель сохранит антироссийское санкционное давление.

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