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17:29, 27 марта 2025Мир

Макрон определился с будущим санкций против России

Макрон: участники саммита в Париже выступили против снятия санкций с РФ
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Время для отмены странами Европейского союза (ЕС) санкций против России еще не пришло. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

Также в рамках саммита стран Европы и Канады по Украине в Париже с аналогичным заявлением выступила и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Брюссель сохранит антироссийское санкционное давление. За аналогичные ограничения высказались также и премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, призвав выработать механизм введения санкций Евросоюза в обход вето Венгрии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отмена санкций против России на данном этапе конфликта с Украиной станет «ошибкой». При этом глава немецкого правительства отметил, что перспективы достижения мира на Украине пока остаются неопределенными.

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