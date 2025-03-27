Шольц назвал условие для отмены санкций против России

Шольц: Нет смысла отменять санкции против России без достижения мира

Отмена санкций против России на данном этапе конфликта с Украиной станет «ошибкой». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи европейских лидеров в Париже, передает Reuters.

«Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир», — сказал политик.

При этом Шольц отметил, что перспективы достижения мира на Украине пока остаются неопределенными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также назвал преждевременным вопрос снятия санкций с России. Он отметил, что данная тема должна обсуждаться в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования.