Макрон высказался о снятии санкций с России. Как Европа и США оценивают возможность отмены ряда ограничений?

Макрон заявил, что обсуждать снятие санкций с России преждевременно

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преждевременным вопрос снятия санкций с России. Во время пресс-конференции с украинским главой Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что тема отмены ограничений против Москвы должна обсуждаться в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования.

Я думаю, что вопрос санкций встанет в определенный момент, но пока это преждевременно Эммануэль Макрон президент Франции

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

Макрон назвал условие для снятия санкций с России

Французский лидер озвучил условие, которое, по его мнению, позволит снять санкции с России. Введенные ограничения могут быть сняты только тогда, когда РФ вернется к «международно признанным границам Украины», подчеркнул политик.

Макрон добавил, что поддерживает предложенную президентом США Дональдом Трампом концепцию «мир через силу». Он подчеркнул, что эта концепция не предполагает снятия с России санкций.

При этом французский лидер поддержал инициативы американского лидера Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине. «Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь крепкого и продолжительного мира, гарантирующего безопасность Украины и континента», — сказал политик.

В США допустили смягчение антироссийских санкций

Глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что антироссийские санкции могут ослабить. Он отметил, это необходимо для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Министр не исключил подключение российских банков к системе SWIFT.

Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты Скотт Бессент глава Минфина США

Госсекретарь США Марко Рубио указал, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций. По его словам, коллективный Запад будет вынужден пересматривать свой режим ограничений против России.

Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу Марко Рубио госсекретарь США

Он также подчеркнул, что решение кризиса на Украине требует переоценки глобальной архитектуры санкций.

Дональд Трамп в свою очередь отмечал, что Соединенные Штаты рассмотрят просьбы России о смягчении санкций и предложенные Москвой условия перемирия на море. «Мы будем все изучать, мы рассматриваем это сейчас, у России есть пять или шесть условий, мы изучаем их», — сказал он.

Стало известно об отказе Евросоюза снять санкции с России

Европейский союз отклонил требования России о снятии санкций с Россельхозбанка для перемирия в Черном море. Об этом стало известно газете Financial Times.

Главной целью ЕС остается максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции Financial Times

Издание отмечает, что Евросоюз отказался снять ограничения в отношении финансовой организации в рамках соглашения о прекращении огня.

