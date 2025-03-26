Макрон назвал вопрос снятия антироссийских санкций преждевременным

Макрон: Вопрос снятия санкций с России встанет, но пока это преждевременно

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преждевременным вопрос снятия санкций с России. Об этом пишет РИА Новости.

Во время пресс-конференции с украинским главой Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что тема отмены ограничений против Москвы должна обсуждаться в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования.

«Я думаю, что вопрос санкций встанет в определенный момент, но пока это преждевременно», — оценил перспективы французский лидер.

Ранее агентство Reuters писало, что в рамках мирных переговоров и прекращения боевых действий на Украине с российской энергетики могут снять санкции.