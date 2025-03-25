Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 25 марта 2025Экономика

Стало известно о возможном снятии санкции с отрасли России в рамках мирных переговоров

Reuters: В рамках мирных переговоров с российской энергетики могут снять санкции
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В рамках мирных переговоров и прекращения боевых действий на Украине с российской энергетики могут снять санкции. Об этом стало известно Reuters.

По данным источников издания, вопрос снятия ограничений с отрасли является одним из главных на повестке дня. Ослабление финансовых санкций США окажет большее влияние на российский экспорт энергоносителей и доходы от него.

Среди ограничений, которые приводит в пример Reuters — блокировка крупных российских банков в глобальной платежной системе SWIFT и других финансовых сервисах, что ведет к повышению комиссий и многомесячным задержкам платежей для экспортеров, вынужденных использовать альтернативные платежные схемы. Кроме того, ослабление санкций США может облегчить российским компаниям проведение транзакций в долларах.

Материалы по теме:
Путин поручил разработать механизмы возвращения иностранных компаний в Россию. Кто сможет вернуться первым и как?
Путин поручил разработать механизмы возвращения иностранных компаний в Россию.Кто сможет вернуться первым и как?
18 марта 2025
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию. Подешевеют ли от этого машины?
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию.Подешевеют ли от этого машины?
15 марта 2025

Также среди упоминаемых санкций — потолок цен на российскую нефть, который запрещает западным страховым компаниям оказывать услуги судам, перевозящим сырье, которое куплено дороже 60 долларов за баррель. Снятие этого ограничения даст российским поставщикам больше опций для транспортировки нефти морем, а также подстегнет стоимость главного экспортного бенчмарка Urals.

Кроме того, отмена ограничений, из-за которых Москва прибегла к использованию так называемого теневого флота, позволит меньше платить за перевозку нефти, что также увеличит доходы Кремля, отмечает издание. Дополнительно смягчение санкций против российского проекта «Арктик СПГ-2» позволит ускорить развитие российских заводов по производству СПГ.

Госсекретарь США Марко Рубио в середине марта заявил Fox News, что шагов для снятия с России американских санкций пока не было предпринято. По его словам, каждая введенная в отношении РФ санкция продолжает действовать. Еще ранее Рубио понадеялся на то, что США не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Советник Трампа по нацбезопасности обсудит с Москвой договоренности по Черному морю

    30-тысячное стадо редчайших животных запечатлели в России

    Раскрыт преемник Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше