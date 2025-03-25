Стало известно о возможном снятии санкции с отрасли России в рамках мирных переговоров

Reuters: В рамках мирных переговоров с российской энергетики могут снять санкции

В рамках мирных переговоров и прекращения боевых действий на Украине с российской энергетики могут снять санкции. Об этом стало известно Reuters.

По данным источников издания, вопрос снятия ограничений с отрасли является одним из главных на повестке дня. Ослабление финансовых санкций США окажет большее влияние на российский экспорт энергоносителей и доходы от него.

Среди ограничений, которые приводит в пример Reuters — блокировка крупных российских банков в глобальной платежной системе SWIFT и других финансовых сервисах, что ведет к повышению комиссий и многомесячным задержкам платежей для экспортеров, вынужденных использовать альтернативные платежные схемы. Кроме того, ослабление санкций США может облегчить российским компаниям проведение транзакций в долларах.

Также среди упоминаемых санкций — потолок цен на российскую нефть, который запрещает западным страховым компаниям оказывать услуги судам, перевозящим сырье, которое куплено дороже 60 долларов за баррель. Снятие этого ограничения даст российским поставщикам больше опций для транспортировки нефти морем, а также подстегнет стоимость главного экспортного бенчмарка Urals.

Кроме того, отмена ограничений, из-за которых Москва прибегла к использованию так называемого теневого флота, позволит меньше платить за перевозку нефти, что также увеличит доходы Кремля, отмечает издание. Дополнительно смягчение санкций против российского проекта «Арктик СПГ-2» позволит ускорить развитие российских заводов по производству СПГ.

Госсекретарь США Марко Рубио в середине марта заявил Fox News, что шагов для снятия с России американских санкций пока не было предпринято. По его словам, каждая введенная в отношении РФ санкция продолжает действовать. Еще ранее Рубио понадеялся на то, что США не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию конфликта на Украине.