Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций

Рубио: Пока не было предпринято шагов для снятия с России санкций США

Пока не было предпринято шагов для снятия с России американских санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

«Каждая введенная в отношении России санкция продолжает действовать... Не было предпринято шагов для их снятия», — отметил глава Госдепартамента США.

Ранее Рубио понадеялся на то, что США не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию конфликта на Украине.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что советники президента США Дональда Трампа начали работать над планом по смягчению антироссийских санкций.