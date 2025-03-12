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15:23, 12 марта 2025Мир

Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций

Рубио: Пока не было предпринято шагов для снятия с России санкций США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Saul Loeb / Reuters

Пока не было предпринято шагов для снятия с России американских санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

«Каждая введенная в отношении России санкция продолжает действовать... Не было предпринято шагов для их снятия», — отметил глава Госдепартамента США.

Ранее Рубио понадеялся на то, что США не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию конфликта на Украине.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что советники президента США Дональда Трампа начали работать над планом по смягчению антироссийских санкций.

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