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05:28, 11 марта 2025Мир

Рубио высказался по поводу ужесточения санкций против России

Рубио: США надеются, что Вашингтону не придется ужесточать санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США надеются, что им не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию украинского кнфликта. Об этом упомянул госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

«На данном этапе всем должно быть ясно, что у США имеются инструменты, позволяющие навязать издержки и российской стороне этого уравнения. Однако мы надеемся, что до этого не дойдет», — отметил он.

Рубио объяснил, что цель главы Белого дома Дональда Трампа заключается в том, чтобы усадить и Москву, и Киев за стол переговоров, чтобы добиться преодоления конфликта.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа высказал мнение, что Штаты будут смягчать и снимать санкции в отношении России, руководствуясь лишь собственными коммерческими интересами. Он также подчеркнул, что текущая администрация США очень прагматична.

При этом РФ никогда не пойдет на невыгодные для себя условия даже в обмен на снятие ограничений. До этого сообщалось, что Штаты начали работу над смягчением антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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