Стало известно о работе США по смягчению антироссийских санкций

Bloomberg: Власти США работают над смягчением ограничения цен на нефть из РФ

Власти США начали работу над смягчением антироссийских санкций ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

В настоящее время верхняя граница потолка составляет 60 долларов за баррель. Этот лимит был установлен странами «Большой семерки» (G7) в декабре 2022 года и с тех пор остается без изменений. При цене на таком уровне и ниже поставки нефти власти западных государств разрешили осуществлять морской экспорт сырья из РФ в третьи страны.

В администрации Трампа полагают, что повышение потолка цен на российскую нефть повысит интерес Кремля к заключению мирной сделки. Сейчас, как уточняют собеседники агентства, в Белом доме детально прорабатывают варианты возможного смягчения этого ограничения. До какого именно уровня в Вашингтоне собираются повысить потолок цен на нефть из РФ, пока не раскрывается.

О начале подготовки администрацией Трампа санкционной стратегии в отношении России агентство Bloomberg сообщало еще в середине января. Утверждалось, что власти США рассматривают два основных варианта.

Первый подход подразумевал частичное ослабление действующих против РФ ограничений и включал в себя выдачу генеральных лицензий, а также повышение потолка цен. Последняя мера, как утверждалось, увеличит объемы поставок российской нефти на мировой рынок и приведет к увеличению сырьевых доходов РФ. Второй же санкционный подход властей США, напротив, предполагал усиление ограничений в отношении ключевых секторов российской экономики, включая банковский и энергетический. Конечный выбор Вашингтона, поясняли собеседники агентства, будет зависеть от степени прогресса в переговорах России, США и Украины.