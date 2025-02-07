Трамп хочет ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Келлог: Трамп намерен ужесточить санкции против России для завершения конфликта

Чтобы склонить Россию к переговорам и завершить конфликт на Украине, президент США Дональд Трамп может ужесточить действующие санкции. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог. По его словам, действующие ограничения — «всего лишь три балла» из десяти возможных. Это открывает для администрации Трампа новые горизонты для экономического давления. По его словам, Трамп «сначала хочет остановить кровопролитие, а уже потом исходить из этого в будущих переговорах». После этого возможно усилить давление на Россию.

Давить на Россию предложили по всем фронтам

Сами санкции США — например, те, что направлены против прибыльного энергетического сектора России, — номинально в два раза жестче, но их все еще можно ужесточить.

«Мы действительно могли бы усилить санкции — особенно последние санкции (направленные против добычи и экспорта нефти — прим.) Если кто-то и понимает, что такое рычаги давления, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это по тому, что он недавно сделал — пояснил Келлог.

Конкретных планов специальный посланник не предоставил, однако не упустил возможности раскритиковать неудачные попытки остановить конфликт администрацией прошлого президента Джо Байдена.

«Давление не может быть только военным. Вы должны оказывать экономическое давление, вы должны оказывать дипломатическое давление, использовать какие-то военные рычаги и инструменты, чтобы [это привело] к желаемому результату», — объяснил он.

Давление не может быть только военным Кит Келлог спецпосланник президента США по урегулированию конфликта

По мнению Келлога, к переговорам нужно подходить прагматично — в пример он привел Теодора Рузвельта в 1905 году при заключении Портсмутского мира. Союзники ожидают, что подробности плана американского президента представят на конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля в Мюнхене. Келлог и другие представители администрации называют этот план «миром через силу».

Какие новые санкции могут ввести?

Как отмечают источники, команда Трампа рассматривает два подхода к новым рестрикциям. Один набор включает некоторые меры в интересах попавших под санкции российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Более мягкий сценарий может подразумевать выдачу генеральных лицензий и повышение потолка цен до уровня выше 60 долларов за баррель — эти решения будут способствовать тому, что российская нефть продолжит поступать на рынок.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Второй вариант будет опираться на дальнейшее закручивание гаек и давление с целью увеличения рычагов воздействия. При этом советники работают над планом, как избежать серьезных перебоев в поставках и ценах на рынке нефти и найти правильный баланс между использованием инструментов экономической войны и стремлением сохранить статус доллара как мировой резервной валюты.

Нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли полагает, что Россия находится на пороге серьезной проблемы с транспортировкой нефти: после последних мер администрации Байдена против российской нефтяной отрасли обширный теневой флот танкеров начал простаивать. Вполне возможно, что реальные расходы России на грузоперевозки действительно начнут расти, подчеркнул он.

Цена нефти впервые с декабря опустилась ниже 60 долларов за баррель. Сейчас продавцам Urals, ключевого экспортного сорта РФ, приходится мириться со скидками до 16 долларов за баррель. Разница между экспортными ценами в ключевом российском нефтяном порту и импортными ценами в пунктах назначения в Азии резко выросла.

Прежде всего следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан Юлия Давыдова директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г. В. Плеханова

Угрозы Трампа о новых санкциях больше похожи на декларацию. Новые рестрикции могут затронуть нефтегазовый сектор и логистику, однако дальнейшее давление на российскую нефтегазовую отрасль, включая запрет поставок сжиженного газа в Европу, может вызвать кризис на европейском рынке и привести к росту цен на бензин в самих США. Это, в свою очередь, вызовет недовольство у американцев, пояснила эксперт РИА Новости.

Трамп видит решение конфликта в обвале цен на нефть

Во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. По его мнению, конфликт на Украине не удастся завершить «просто», пока мировые цены на нефть остаются высокими.

«Мы хотим, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине», — сказал американский лидер, по словам которого стороны в ходе столкновений «каждую неделю теряют тысячи людей».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что Трамп, будучи не только умным, но и прагматичным человеком, станет принимать решения, способные нанести вред самой американской экономике. Так, покинувший пост главы США Джо Байден «навводил» именно таких ограничений, в том числе подтачивающих могущество доллара, напомнил он.

«Примечательно, что снижения цен на нефть Трамп собирается требовать от Саудовской Аравии и ОПЕК, хотя регулирование добычи для контроля цен на протяжении нескольких последних лет осуществляется в соответствии с соглашением ОПЕК+, в которое входит и Россия», — указала, в частности, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рычагами давления Трампа стали торговые пошлины

Еще до вступления в должность президента и в первые дни после инаугурации главным оружием Дональда Трампа стали торговые пошлины. Он считает тарифы действенным средством для борьбы с незаконной миграцией, а также — против наркотрафика из соседних стран.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Вместе с тем Трамп использует тарифы, чтобы стимулировать европейцев закупать американские энергоресурсы. Трамп подчеркнул, что дефицит США в двустороннем товарообороте с Европейским союзом превышает 300-350 миллиардов долларов. Однако страны — члены Евросоюза не покупают американские автомобили и продукцию сельского хозяйства, в то время как сами Соединенные Штаты приобретают у ЕС все. Такое поведение президент США счел неподобающим и пригрозил, что обложит пошлинами абсолютно все поставки из Европы.

Наконец, в попытках помешать процессу дедолларизации американский лидер обещает ввести тарифы, теперь уже 100-процентные, против всех стран БРИКС,

«Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!"» — заявил Трамп.

В Европе намерены ужесточить санкции против российской энергетики

Британское правительство объявило о планах вместе со странами Евросоюза ввести новые энергетические санкции против России. Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, необходимо поддерживать санкционное давление на российскую экономику, которое направлено на доходы от энергоносителей и компании, «снабжающие ракетные заводы РФ, чтобы сокрушить военную машину Владимира Путина», добавил он в своем письме.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине тем временем ужесточают санкции против граждан, якобы связанных с «теневым флотом» России. Все попавшие под недавние ограничения граждане являются капитанами танкеров, якобы экспортирующих российскую нефть. Некоторые из судов также присутствуют в санкционных списках США и Великобритании.