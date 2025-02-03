В Британии захотели ввести новые санкции против России

Британия планирует работать над новыми энергетическими санкциями против России

Британское правительство будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против России. Об этом сказано в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, распространенном в преддверии его участия в неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над поддержанием санкционного давления на российскую экономику», — сказано в документе.

Санкционное давление направлено на доходы от энергоносителей и компании, «снабжающие ракетные заводы РФ, чтобы сокрушить военную машину Владимира Путина», добавил Стармер в своем письме. По его мнению, с помощью новых санкций и военной помощи Украине можно «приблизить мир».

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что новые британские санкции против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы.

В конце января Министры иностранных дел Европейского союза договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине.