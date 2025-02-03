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02:50, 3 февраля 2025Мир

В Британии захотели ввести новые санкции против России

Британия планирует работать над новыми энергетическими санкциями против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британское правительство будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против России. Об этом сказано в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, распространенном в преддверии его участия в неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над поддержанием санкционного давления на российскую экономику», — сказано в документе.

Санкционное давление направлено на доходы от энергоносителей и компании, «снабжающие ракетные заводы РФ, чтобы сокрушить военную машину Владимира Путина», добавил Стармер в своем письме. По его мнению, с помощью новых санкций и военной помощи Украине можно «приблизить мир».

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что новые британские санкции против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы.

В конце января Министры иностранных дел Европейского союза договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине.

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