Посольство России предупредило о последствиях новых санкций Британии

Посольство в Британии: новые санкции против России приведут к росту цен на сырье

Новые британские санкции против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты отметили, что британские власти вместе с союзниками и НАТО пытаются создать логистические проблемы для международной морской торговли. В посольстве отметили, что это вызовет рост цен на сырье в мире.

«В этом случае результаты "кипучей активности" Лондона вполне могут ощутить на своих оскудевших кошельках рядовые жители самой Британии», — предупредили в российской миссии.

Дипломаты добавили, что последствия могут ощутить многие развивающиеся страны Запада. В посольстве подчеркнули, что действия Лондона не повлияют на решимость России отстаивать свои национальные интересы.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских страховщиков.