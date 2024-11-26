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21:16, 26 ноября 2024Мир

Посольство России предупредило о последствиях новых санкций Британии

Посольство в Британии: новые санкции против России приведут к росту цен на сырье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Новые британские санкции против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты отметили, что британские власти вместе с союзниками и НАТО пытаются создать логистические проблемы для международной морской торговли. В посольстве отметили, что это вызовет рост цен на сырье в мире.

«В этом случае результаты "кипучей активности" Лондона вполне могут ощутить на своих оскудевших кошельках рядовые жители самой Британии», — предупредили в российской миссии.

Дипломаты добавили, что последствия могут ощутить многие развивающиеся страны Запада. В посольстве подчеркнули, что действия Лондона не повлияют на решимость России отстаивать свои национальные интересы.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских страховщиков.

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