Великобритания ввела санкции против «АльфаСтрахования» и ВСК

Великобритания ввела санкции против российских страховщиков. Об ограничениях, затронувших «АльфаСтрахование» и ВСК, со ссылкой на опубликованный МИД Соединенного Королевства черный список сообщает ТАСС.

Власти объяснили включение двух компаний в санкционные списки тем, что они якобы «вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства России».

Помимо страховщиков, ограничения затронули 30 танкеров, используемых для транспортировки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны. Поводом для рестрикций дипломаты назвали «предполагаемую вовлеченность» судов в «деятельность, которая приводит к дестабилизации Украины, подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, и получение прибыли от поддержки правительства России».

Несколькими днями ранее Великобритания внесла в санкционный список, направленный на борьбу с коррупцией, украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его жену Ладу. В материалах британских властей говорится об участии бизнесмена в подкупе государственных лиц для получения лицензий на добычу ископаемых и в присвоении имущества газотранспортной сети Украины. Введенные санкции предполагают заморозку активов, а также запрет въезжать на территорию королевства.