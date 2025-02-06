На Западе оценили болезненность антироссийских санкций

Bloomberg: Падение цен на нефть говорит об уроне, нанесенном России санкциями

Одним из признаков того, что новые санкции США против России могут оказаться болезненными, стало снижение цен на сырую российскую нефть. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно обратило внимание, что цена этого товара впервые с декабря опустилась ниже 60 долларов за баррель. Более того, продавцы Urals, ключевого экспортного сорта РФ, вынуждены мириться со скидками до 16 долларов за баррель. Разница между экспортными ценами в ключевом российском нефтяном порту и импортными ценами в пунктах назначения в Азии резко выросла.

В совокупности все это свидетельствует о том, что меры, введенные Управлением США по контролю за иностранными активами, наносят ущерб России.

Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца наступившего года доходы российского бюджета отклонились от запланированного уровня на минус 34,7 миллиарда рублей.

В то же время пересмотр схемы нефтяных налогов обернется тем, что даже при падении цен на нефть бюджетные доходы от ее экспорта вырастут.