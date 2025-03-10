В России высказались об условиях смягчения санкций США

Депутат Чепа: США будут смягчать антироссийские санкции ради своих интересов

США будут смягчать и снимать санкции в отношении России, руководствуясь только собственными коммерческими интересами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. К возможным условиям снятия ограничений он отнес гарантии безопасности или совместное освоение Арктики.

«Сегодняшняя администрация США очень прагматична, и санкционная политика будет проводиться исключительно исходя из коммерческих выгод. Если в Штатах поймут, что для бизнеса выгоднее смягчение ограничений против России, на это, безусловно, пойдут. В качестве условия могут называть, допустим, требования по безопасности или совместное освоение Арктики», — предположил политик.

Он подчеркнул, что Россия никогда не пойдет на невыгодные для себя условия даже в обмен на снятие ограничений. Он также заметил, что санкционная политика США больше не будет учитывать политические интересы Украины или Европы.

«С санкциями Европы против России все сложнее. Мы не знаем, в каком направлении дальше будут развиваться их отношения с США, их позиция относительно Украины. Но в какой-то момент антироссийские санкции в любом случае начнут рассыпаться из-за противоречий внутри Евросоюза», — уверен Чепа.

Ранее сообщалось, что власти США начали работу над смягчением антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине и заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.