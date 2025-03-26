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22:32, 26 марта 2025Мир

Макрон назвал условия снятия антироссийских санкций

Макрон: санкции с России снимут при возврате к признанным границам Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России снимут, если она «вернется к международно признанным границам Украины». Об этом он рассказал на брифинге, который транслируется в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

По словам политика, он поддержит концепцию «мир через силу», которую предложил президент США Дональд Трамп. Как отметил Макрон, она не означает снятия санкций.

Он назвал условием снятия ограничений «возврат к международно признанным границам Украины».

Ранее Макрон заявил, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро и вооружения.

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