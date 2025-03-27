Стало известно об отказе Евросоюза снять санкции с России для перемирия в Черном море

FT: ЕС отклонил требования России о снятии санкций с Россельхозбанка

Европейский союз отклонил требования России о снятии санкций с Россельхозбанка для перемирия в Черном море. Об этом стало известно газете Financial Times.

«Главной целью ЕС остается максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Евросоюз отказался снять ограничения в отношении финансовой организации в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.