Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 27 марта 2025Мир

Стало известно об отказе Евросоюза снять санкции с России для перемирия в Черном море

FT: ЕС отклонил требования России о снятии санкций с Россельхозбанка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Европейский союз отклонил требования России о снятии санкций с Россельхозбанка для перемирия в Черном море. Об этом стало известно газете Financial Times.

«Главной целью ЕС остается максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Евросоюз отказался снять ограничения в отношении финансовой организации в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли «самого честного» гаишника России. Он отказался от взятки на сотни тысяч рублей

    США введут пошлины на собранные за рубежом автомобили

    В Госдуме заявили о саботаже Зеленским двух договоренностей

    На Украине назвали последний день президентства Зеленского

    Мошенники начали чаще использовать видеокружки для обмана

    54-летняя телеведущая задрала мини-юбку перед камерой

    Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

    Политолог оценил возможность заключения мира на Украине к 9 мая

    В Раде поиронизировали над словами главы ЦРУ о готовности украинцев драться голыми руками

    Стало известно об отказе Евросоюза снять санкции с России для перемирия в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше