В Госдуме увидели сигнал для Visa и Mastercard из-за возвращения SWIFT в РФ

Депутат ГД Аксаков: Возвращение SWIFT откроет дорогу Mastercard и Visa в Россию

Возвращение российских банков к системе SWIFT в рамках Черноморской инициативы может открыть двери для Mastercard и Visa на российский рынок. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с URA.RU.

Однако, по словам парламентария, им придется столкнуться с конкуренцией отечественной системы «МИР».

По мнению Аксакова, возвращение платежных систем станет благом для конкуренции: «Приход конкурентов — это тоже благо, значит, не будут почивать на лаврах, будут развиваться». Кроме того, депутат отметил удобство для граждан, выезжающих за рубеж, где западные карты остаются более универсальными.

Ранее сообщалось, что договоренности России и США по Черному морю вступят в силу при одном условии — снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.