Рубио назвал переоценку архитектуры санкций путем решения конфликта на Украине

Рубио назвал переоценку санкций путем решения конфликта на Украине

Решение конфликта на Украине требует переоценки глобальной архитектуры санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Трансляцию вел C-SPAN.

Он подчеркнул, что урегулирование не будет простым и быстрым. США будут сравнивать и анализировать запросы РФ и Украины, подчеркнул Рубио.

Ранее Reuters сообщило, что в рамках мирных переговоров и прекращения боевых действий на Украине с российской энергетики могут снять санкции.По данным источников агенства, вопрос снятия ограничений с отрасли является одним из главных на повестке дня. Ослабление финансовых санкций США окажет большее влияние на российский экспорт энергоносителей и доходы от него.