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22:10, 26 марта 2025Мир

Госдеп заявил о требованиях России снять санкции ЕС для моратория в Черном море

Рубио: Россия выдвинула требования снять санкции ЕС для моратория в Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, коллективный Запад будет вынужден пересматривать свой режим ограничений против России.

«Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — указал он на условия Москвы.

Он также подчеркнул, что решение кризиса на Украине требует переоценки глобальной архитектуры санкций.

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