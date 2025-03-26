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23:11, 26 марта 2025Мир

В США допустили смягчение антироссийских санкций

Глава Минфина США Скотт Бессент допустил смягчение антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что антироссийские санкции могут ослабить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

Как отметил политик, это необходимо для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Бессент не исключил подключение российских банков к системе SWIFT.

«Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты», — указал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Россия не обсуждает с США вопрос снятия западных санкций, поскольку не Москва их изначально вводила.

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