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18:16, 6 марта 2025Мир

В МИД прокомментировали возможность снятия санкций США с России

Захарова: Россия не обсуждает с США вопрос снятия санкций
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия не обсуждает с США вопрос снятия западных санкций, поскольку не Москва их изначально вводила. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный, неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил», — выразила свое мнение по данной теме дипломат.

Она заметила, что Москва с самого начала предупреждала о том, что негативный эффект от введенных рестрикций отразится в первую очередь на тех, кто их ввел. Дипломат добавила, что в России не считают санкции легитимными, так как они не прошли Совет Безопасности ООН.

Ранее Мария Захарова раскрыла причину продвижения Западом плана по перемирию на Украине. По словам дипломата, США и Европа рассчитывают использовать его в качестве передышки для самих себя.

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