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17:39, 6 марта 2025Мир

Захарова раскрыла причину продвижения Западом планов по перемирию на Украине

Захарова: Запад желает использовать временное перемирие как передышку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Под планами Запада добиться перемирия на Украине скрывается желание использовать его как передышку. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о плане перемирия, подготовленного Францией и Великобританией, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот план не был как-то официально никому передан, мы о нем знаем только из средств массовой информации. Все эти манипуляции словами "перемирие", "временная остановка" чего-то, огня или еще что-то, это пусть они сами с собой разговаривают. (...) Под этими словами, как правило, скрывается просто желание передышки, перевооружения, перепрошивки для того, чтобы потом с новой силой продолжить», — посчитала она.

По словам представителя МИД, Москва остается приверженной позиции, которая была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, а именно — заключение действительно устойчивого мира, а не паузы.

Ранее Захарова заявила, что заморозка конфликта с Украиной или временное перемирие недопустимы для России. Она отметила, что любая пауза будут использована Киевом лишь для укрепления военного потенциала.

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