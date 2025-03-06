Захарова раскрыла причину продвижения Западом планов по перемирию на Украине

Захарова: Запад желает использовать временное перемирие как передышку

Под планами Запада добиться перемирия на Украине скрывается желание использовать его как передышку. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о плане перемирия, подготовленного Францией и Великобританией, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот план не был как-то официально никому передан, мы о нем знаем только из средств массовой информации. Все эти манипуляции словами "перемирие", "временная остановка" чего-то, огня или еще что-то, это пусть они сами с собой разговаривают. (...) Под этими словами, как правило, скрывается просто желание передышки, перевооружения, перепрошивки для того, чтобы потом с новой силой продолжить», — посчитала она.

По словам представителя МИД, Москва остается приверженной позиции, которая была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, а именно — заключение действительно устойчивого мира, а не паузы.

Ранее Захарова заявила, что заморозка конфликта с Украиной или временное перемирие недопустимы для России. Она отметила, что любая пауза будут использована Киевом лишь для укрепления военного потенциала.

