В МИД России отвергли временное перемирие с Украиной

Представитель МИД России Захарова: Временное перемирие с Украиной недопустимо

Заморозка конфликта с Украиной или временное перемирие недопустимы для России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом (...) для укрепления военного потенциала киевского режима», — заявила Захарова.

По ее словам, помимо этого, Запад может воспользоваться перемирием для попыток вооруженного военного реванша.

Ранее Захарова заявила, что пока от администрации президента США Дональда Трампа доносится много шума и слов, но ясности и каких-либо конкретных действий нет. Она подчеркнула, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Трампа и его администрации в вопросе урегулировании украинского кризиса.