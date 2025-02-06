Захарова оценила роль США в урегулировании на Украине

Захарова о роли США в урегулировании на Украине: Пока много шума, но ясности нет

Пока от администрации президента США Дональда Трампа доносится много шума и слов, но ясности и каких-либо конкретных действий нет. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила роль Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации США, воплощенных в этих самых действиях. Пока что сейчас много слов, заявлений и шума. Какой-то четкости или ясности по предпринимаемым шагам нет. Поэтому рассуждать о перспективах переговоров или о чем-то вообще в этом контексте было бы преждевременно», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Трампа и его администрации в вопросе урегулировании украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно принимает участие в обсуждении. Он также выразил надежду на то, что во время обсуждений об урегулировании украинского кризиса произойдут кардинальные изменения, способные остановить боевые действия.