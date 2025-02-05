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20:54, 5 февраля 2025Мир

Трамп понадеялся на кардинальные изменения в конфликте на Украине

Трамп понадеялся на кардинальные изменения в ходе переговоров по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что во время переговоров об урегулировании украинского кризиса произойдут кардинальные изменения, способные остановить конфликт. Слова американского лидера приводит газета The Hill.

«У нас идут очень хорошие переговоры, и я надеюсь, что произойдут кардинальные изменения, способные поменять все. Вы не можете позволить продолжаться этому конфликту», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно принимает участие в обсуждении.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались по линии отдельных ведомств.

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