Овечкин ответил на вопрос о поздравлении от Путина

Овечкин рассказал, что Путин не звонил ему после того, как он установил рекорд

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о поздравлении от президента России Владимира Путина с установлением снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он высказался в шоу «Великая погоня», которое доступно во «ВКонтакте».

Овечкин заявил, что Путин не звонил ему. Он также признался, что не думал о том, что сказал бы главе государства при встрече. «Ну, пожму руку, скажу: "Спасибо за поздравление". А что там еще говорить?» — отметил хоккеист.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком.

После этого на сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма от президента. «Нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — говорится в ней.

