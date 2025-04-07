Путин поздравил Овечкина со снайперским рекордом НХЛ

Президент России Путин поздравил хоккеиста Овечкина со снайперским рекордом НХЛ

Президент России Владимир Путин поздравил отечественного нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина со снайперским рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление приводится на сайте Кремля.

Путин вспомнил победы Овечкина на мировых и национальных турнирах и его уникальные свершения, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. «Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — заявил президент.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.