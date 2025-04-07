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11:39, 7 апреля 2025Спорт

Путин поздравил Овечкина со снайперским рекордом НХЛ

Президент России Путин поздравил хоккеиста Овечкина со снайперским рекордом НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил отечественного нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина со снайперским рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление приводится на сайте Кремля.

Путин вспомнил победы Овечкина на мировых и национальных турнирах и его уникальные свершения, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. «Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — заявил президент.

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6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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