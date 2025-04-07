Овечкин заявил о счастье быть русским

Хоккеист Овечкин о рекорде по голам в НХЛ: Все в России будут это отмечать

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал заявление после того, как побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам», — заявил хоккеист. Овечкин подчеркнул, что счастлив быть русским человеком.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.